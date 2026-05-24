Стас Пьеха ответил на обвинения в пытках в его рехабе

Певец Стас Пьеха и его адвокат Маргарита Гаврилова в шоу «Ты не поверишь!» опровергли обвинения, что в рехаб-центре артиста издеваются над пациентами.

Гаврилова уверила, что клиника работает в рамках закона и без нарушений. По ее словам, со стороны любого надзорного органа нет претензий в отношении рехаба. Она подчеркнула, что ни одного пациента там не держат насильно.

«Любой криминальный состав никогда нами не будет убираться под ковер. Всегда мы все проговариваем и обсуждаем открыто», — отметила адвокат.

Гаврилова добавила, что человек, обвинивший рехаб в пытках, обратился в полицию только спустя два года после лечения. Адвокат Пьехи не исключила, что скандал, который раздул бывший пациент, это заказная история.

Стас Пьеха уже обратился в правоохранительные органы и подал заявление о вымогательстве по 163-й статье УК РФ и клевете. Как отметила Гаврилова, на данный момент бывший пациент не находится на территории России.

«Если мы привлечем, а мы привлечем его, безусловно. Это будет сделано дистанционно. А заочное обвинение порождает вначале федеральный розыск, а потом — международный розыск», — заявила Гаврилова.

В мае петербуржец по имени Кирилл заявил, что столкнулся с пытками и издевательствами в рехаб-центре Стаса Пьехи.

