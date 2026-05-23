Рон Ховард запретил герою своего фильма появляться на съемках

Американский режиссер Рон Ховард запретил прототипу героя своего фильма «Игры разума» (2002) появляться на съемочной площадке. Об этом он рассказал в беседе с журналом Far Out.

В основу сценария легла история математического гения Джона Нэша. Ховард не хотел, чтобы знакомство с реальным Нэшем помешало актеру Расселу Кроу воплотить его образ.

«Я попросил его не приходить, потому что пару раз снимался в телефильмах, где реального человека, и мне никогда не хотелось лично встречаться с этим человеком. Я был обеспокоен тем, что Рассел почувствует себя обязанным или ответственным за то, чтобы не работать изнутри, а попытаться немного подражать Нэшу», — сказал он.

Однако в итоге Ховард смирился, что может встретить Нэша — фильм снимали в Принстоне, где тот живет и работает.

«И вот он просто подошел к нам на съемочную площадку. Я понял, что это он, и был немного ошарашен», — вспоминает он.

Кроу также не хотел встречаться с Нэшем до окончания съемок, но смирился с тем, что это неизбежно.

«Если у вас будет возможность встретиться с таким человеком, не будьте абсолютным идиотом [и не упустите ее]», — поделился артист.

Сюжет «Игры разума» разворачивается вокруг блестящего математика, лауреата Нобелевской премии Джона Нэша, его открытий в теории игр и борьбы с тяжелой формой шизофрении.

