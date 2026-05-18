Предводителя армии саранчи победят в новом «Сергии против нечисти»: «Вас ждет постмодерн»

Завершились съемки пятого сезона сериала «Сергий против нечисти»
Завершены съемки сериала «Сергий против нечисти. Царь саранчи» — продолжения фэнтези-проекта о борце с темными силами Сергии и его напарнице, следовательнице Кате Земцовой. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

К своим ролям вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха. Кирилл Полухин и Елена Ербакова присоединились к яркому актерскому составу, сыграв отца Сергия и Шаманку.

Режиссером юбилейного пятого сезона стал Илья Шеховцов. Он перенесет героев в Калмыкию, где те столкнутся с нечистью калмыцкой мифологии — Эрлик-ханом, Шулмусами, Донамом, Волколаками, а также с архидемоном Ада Абаддоном. Последний, предводитель армии адской саранчи, пробудился, чтобы послать своих подданных уничтожить все живое. Напарникам придется разобраться не только с демоном, но и со своими чувствами друг к другу.

«Чему за пять сезонов меня научил Сергий? Чтобы победить всех бесов, нужно начать со своих собственных. Как только внутренние бесы будут повержены, все внешние начнут разбегаться. Так что научил он меня тому, что фокус внимания должен быть прежде всего на своем мироощущении, своем поведении, тогда и внешний мир начнет меняться», — говорит Роман Маякин.

Лукерья Ильяшенко предупреждает, что сезон будет очень сильно отличаться от предыдущих.

«Вас ждет такой постмодерн, много заимствований как у Тарантино, неожиданные для проекта кадры», — обещает она.

Проект производства ON Студии выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН».

