Работы фотографа Александра Гронского завесили белой бумагой на ярмарке

На ярмарке в Нижнем Новгороде работы известного фотографа Александра Гронского завесили белой бумагой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Снимки выставлялись от петербургской галереи современного искусства «Джессика». По словам фотографа, среди завешанных кадров — синяя остановка с надписью «Россия» и загорающая женщина.

«На стенде не указано имя художника и название галереи. Работы завешены калькой, их запрещено показывать и запрещено продавать», — отметил Гронский.

Александр Гронский — фотограф, работающий в жанре урбанистического пейзажа или, как называет сам автор, «городского ландшафта». В своем творчестве он исследует влияние архитектуры, рекламы и погодных явлений на восприятие людьми пространства. Гронский является лауреатом российских и мировых премий в области фотографии и современного искусства. Последний большой документальный проект он начал в 2022 году, снимая Москву и ее трансформацию после начала спецоперации.

До этого жительница австралийского Сиднея Сьюзи Догерти рассказала, что жюри конкурса фотографий отклонило ее работу, заподозрив использование ИИ.

