Актриса из Белгорода расплакалась, когда ее узнали в Москве

Молодая актриса из Белгорода Алена Ильина растрогала соцсети реакцией на популярность. Завирусившимся роликом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя Алена Ильина получила актерское образование в Белгороде, а недавно получила роль в первом громком проекте — фильме о работе спецслужб «Центурия». Недавно в Москве ее впервые узнали на улице, и девушка записала видеоселфи, не сдерживая слез.

«Пока нет актерской работы, я работаю продавцом-кассиром и просто не ожидала, что меня могут узнать в рабочей форме, среди большого количества людей вокруг. Это произошло впервые, и я безумно счастлива! Я плачу не от того, что грущу, а от того, что я в шоке и очень рада, что сбылось то, о чем я мечтала и так абсурдно и смешно это произошло», — написала она.

После искреннего видео к девушке на страницу пришли новые подписчики. Алена поблагодарила их за поддержку и теплые слова.

