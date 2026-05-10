Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Джиган рассказал, как нечестно поступил с Соколовским: «Не было стыдно»

Рэпер Джиган отказался от дуэта с Соколовским ради Димы Билана
VK Музыка

Рэпер Джиган в «Шоу Воли» признался, что нечестно поступил с коллегой Владом Соколовским.

Джиган признался, что должен был исполнить совместную песню с Соколовским «Крик моей души». Артисты уже договорились, и осталось только записать трек. В процесс вмешалась продюсер Яна Рудковская. Она услышала демоверсию композиции и предложила заменить Соколовского на Диму Билана.

«Готов трек, мы сидим, слушаем уже готовую версию с Биланом, а дверь открыта. Заканчивается трек, тишина, и в эту тишину я такой: «Ну да, Владу будет жирно, ну его на фиг», и в этот момент заходит Влад: «Добрый вечер, я всё понял». Мне не стыдно было», — вспомнил рэпер.

Соколовский назвал рассказ Джигана «режиссерской версией». Он объяснил, что не был тогда на студии. Артист узнал о словах рэпера через его директора.
«Я тогда тебе написал гневное сообщение, что нормальные люди так не поступают», — отметил певец.

Джиган уточнил, что у него остались только первые чувства к Соколовскому. Он предложил коллеге заново записать трек.

Ранее Анна Седокова впервые прокомментировала слухи о романе с Джиганом.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!