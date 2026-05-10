Джиган рассказал, как нечестно поступил с Соколовским: «Не было стыдно»

Рэпер Джиган в «Шоу Воли» признался, что нечестно поступил с коллегой Владом Соколовским.

Джиган признался, что должен был исполнить совместную песню с Соколовским «Крик моей души». Артисты уже договорились, и осталось только записать трек. В процесс вмешалась продюсер Яна Рудковская. Она услышала демоверсию композиции и предложила заменить Соколовского на Диму Билана.

«Готов трек, мы сидим, слушаем уже готовую версию с Биланом, а дверь открыта. Заканчивается трек, тишина, и в эту тишину я такой: «Ну да, Владу будет жирно, ну его на фиг», и в этот момент заходит Влад: «Добрый вечер, я всё понял». Мне не стыдно было», — вспомнил рэпер.

Соколовский назвал рассказ Джигана «режиссерской версией». Он объяснил, что не был тогда на студии. Артист узнал о словах рэпера через его директора.

«Я тогда тебе написал гневное сообщение, что нормальные люди так не поступают», — отметил певец.

Джиган уточнил, что у него остались только первые чувства к Соколовскому. Он предложил коллеге заново записать трек.

