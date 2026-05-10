Жених Лерчек оправдался за тренировку блогерши

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини заявил, что тренировка блогерши в фитнес-клубе была согласована с лечащим врачом. Его слова передает «СтарХит».

Сквиччиарини заявил, что благодаря лечению количество метастазов у Чекалиной уменьшилось. Кости блогерши стали более здоровыми. Как отметил жених знаменитости, на данный момент Лерчек разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом. Звезда также вернулась к танцам.

«У Валерии было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был поврежден сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем», — отметил Сквиччиарини.

По словам жениха Лерчек, блогерша все еще испытывает дискомфорт и побочные эффекты химиотерапии. Однако знаменитость использует любую возможность, чтобы продолжать свои проекты, как только начинает чувствовать себя хорошо.

В мае фитнес-тренер Алина Расковская сняла видео, как Чекалина активно занимается с тренером: выполняет упражнения на тренажерах и работает с весами, — на фоне новостей о том, что блогерша проходит химиотерапию в рамках лечения рака желудка.

Расковская отметила, что изначально не стремилась вступать в конфликт с Чекалиной, однако теперь она сомневается в диагнозе блогерши. Фитнес-тренер заявила, что опирается на личный опыт ухода за пациентом с четвертой стадией рака. Она считает, что при таком состоянии активные тренировки невозможны.

Ранее Мария Погребняк напомнила о карме блогерше, слившей видео с Лерчек из спортзала.