Австрия представила на Венецианской биеннале бассейн с мочой

Австрийский павильон на Венецианской биеннале представил скандальную инсталляцию в виде бассейна с очищенной мочой, на который из бюджета страны было выделено €600 тысяч. Открыл проект вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В своей речи он отметил, что задача политики — не укрощать искусство, а защищать его свободу, особенно когда оно шокирует.

В перформансе принимали участие обнаженные женщины, которые мчались на водных мотоциклах по желтой жидкости, другая висела на колоколе, а так называемая «повариха» звонила в него. Это символизировало собой конец патриархата и религиозного доминирования. Гостей выставки призывали не стесняться и поучаствовать в представлении и воспользоваться биотуалетом.

В Австрии такая инсталляция вызвала волну критики, как со стороны политиков, так и обычных граждан. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц заявил, что требует отставки Баблера. Он обратил внимание, что в стране рекордная инфляция и бюджетный кризис, а деньги идут на «шоу с гигантским унитазом». Один из комментаторов в интернете отметил, что Европа с такими шоу превращается в больницу для душевнобольных.

