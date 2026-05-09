Дочь Заворотнюк о Дне Победы: «Подвиг тех, кто подарил нам мирное небо»

Блогерша Анна Заворотнюк поздравла россиян с Днем Победы. Новый пост она опубликовала в Telegram-канале.

Она назвала 9 мая днем памяти, благодарности и гордости.

«Мы помним подвиг тех, кто подарил нам мирное небо, возможность жить, любить и строить будущее», — написала блогерша.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк пожелала подписчикам мира, добра, гармонии в семьях и светлых дней впереди.

Министр культуры Ольга Любимова высказалась о значимости искусства в День Победы.

«Память о знаковом подвиге находит отражение и в культуре: фильмах, театральных постановках, музыке, выставочных проектах, литературе и просветительских инициативах. Искусство помогает нам ближе познакомиться с историей и почувствовать связь поколений, узнать о тяготах военного времени и почтить героев», — написала она.

Ранее Олег Басилашвили вспомнил, что в День Победы раздавали соленое мороженое.