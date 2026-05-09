Министр культуры высказалась о значимости искусства в День Победы

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Победы. О значимости искусства в сохранении памяти о Победе она высказалась в своем канале в Max.

По словам Любимовой, мужество, самоотверженность и сила духа героев Отечества вдохновляют до сих пор.

«Память о знаковом подвиге находит отражение и в культуре: фильмах, театральных постановках, музыке, выставочных проектах, литературе и просветительских инициативах. Искусство помогает нам ближе познакомиться с историей и почувствовать связь поколений, узнать о тяготах военного времени и почтить героев», — написала она.

Глава Минкульта поблагодарила ветеранов и тех, кто сегодня верно служит Родине. Она пожелала бывшим и сегодняшним военным крепкого здоровья, благополучия и душевных сил.

Ранее Башмет вспомнил, как дед-ветеран отдавал ему почти всю свою пенсию.