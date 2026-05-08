Звезда «Холопа» назвал различия между сербским и русским языками

Актер Бикович: в русском языке больше слов с одинаковым значением, чем в сербском
Актер Милош Бикович в беседе с Hello! рассказал о различиях между русским языком и его родным – сербским.

По мнению Биковича, в русском гораздо больше слов, чтобы объяснить одну и ту же вещь, а в сербском более прямые и короткие выражения.

«Например, есть слово «штет» — это значит «наносить ущерб». Мы говорим: «То ми штети». А на русском получается гораздо длиннее: «Это мне причиняет вред» или «Это мне причиняет ущерб». Больше букв, и нужно больше места и времени, чтобы это написать», — рассказал артист.

Как отметил Бикович, он часто сталкивается с тем, что в русском языке чего-то нет, а в сербском есть, и наоборот.

Милош Бикович родился в столице Сербии в Белграде. Он стал наиболее известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году. Картина собрала в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». В 2024-м вышел сиквел «Холопа». Премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что режиссер «Холопа» и «Вызова» снимет «Золушку».

 
