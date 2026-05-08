Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Уральских пельменей» о популярности среди зумеров: «Не понимаю, что происходит»

Комик Брекоткин заявил, что не будет монетизировать популярность среди зумеров
Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин в беседе с «Леди Mail» удивился своей популярности среди зумеров.

Брекоткин приобрел популярность у молодежи в конце 2025 года. В соцсетях появился тренд делать ролики с выступлением артиста. Зумеры прозвали артиста крашем, идеальным мужчиной, иконой и Уральским принцем. Его хвалят за харизму и умение рассмешить.

Звезда «Уральских пельменей» признался, что не знает, как к этому относиться.

«Сложно сказать. Я не понимаю, что происходит. Мне присылают какие-то видео, но что это и как это, не знаю», — поделился комик.

Брекоткин уточнил, что у него нет желания и идеи монетизировать внезапную популярность среди зумеров. Также он не видит как плюсов, так и минусов в ситуации. Артист пояснил, что не ведет социальные сети.

Комик также признался, что не знает значения слова «краш». По словам Брекоткина, новый сленг ему помогает осваивать дочь Елизавета.

«Старшая дочь уже посерьезнее, младшая ещё совсем маленькая — сама таких слов не знает, а вот средняя обогащает мой словарь: масик, тюбик, краш. Я, правда, путаю, переспрашиваю: «А тюбик — это кто? А масик? А вот это краш или не краш?» Кстати, опять забыл, кто они такие. Надо переспросить при встрече», — рассказал артист.

Ранее Брекоткин объяснил перезапуски старых шоу профдефицитом в шоу-бизнесе.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!