Звезда «Уральских пельменей» о популярности среди зумеров: «Не понимаю, что происходит»

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин в беседе с «Леди Mail» удивился своей популярности среди зумеров.

Брекоткин приобрел популярность у молодежи в конце 2025 года. В соцсетях появился тренд делать ролики с выступлением артиста. Зумеры прозвали артиста крашем, идеальным мужчиной, иконой и Уральским принцем. Его хвалят за харизму и умение рассмешить.

Звезда «Уральских пельменей» признался, что не знает, как к этому относиться.

«Сложно сказать. Я не понимаю, что происходит. Мне присылают какие-то видео, но что это и как это, не знаю», — поделился комик.

Брекоткин уточнил, что у него нет желания и идеи монетизировать внезапную популярность среди зумеров. Также он не видит как плюсов, так и минусов в ситуации. Артист пояснил, что не ведет социальные сети.

Комик также признался, что не знает значения слова «краш». По словам Брекоткина, новый сленг ему помогает осваивать дочь Елизавета.

«Старшая дочь уже посерьезнее, младшая ещё совсем маленькая — сама таких слов не знает, а вот средняя обогащает мой словарь: масик, тюбик, краш. Я, правда, путаю, переспрашиваю: «А тюбик — это кто? А масик? А вот это краш или не краш?» Кстати, опять забыл, кто они такие. Надо переспросить при встрече», — рассказал артист.

Ранее Брекоткин объяснил перезапуски старых шоу профдефицитом в шоу-бизнесе.