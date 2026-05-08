«Айза, днище, правда»: бывшая жена Паши Техника осадила экс-супругу Гуфа

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) осудила экс-супругу Гуфа (Алексея Долматова) Айзу Лилуну-Ай, которая посоветовала не расстраиваться из-за кончины рэпера. Об этом девушка написала в Telegram-канале.

Недавно Айза посоветовала экс-подруге Паши Техника Кристине Лекси не плакать из-за его кончины, сказав: «Это хорошо. Знаешь, почему? Потому что он стал свободным. Радуйся!»

«Айза будет радоваться, когда не станет Гуфа? Она же рада, когда наркоманы уходят...» — возмутилась из-за слов блогерши Карицкая.

Экс-супруга Техника уточнила, что не могла не отреагировать на фразу Айзы и завершила свой пост фразой: «Айза, днище, правда!»

Паши Техника не стало в Таиланде 5 апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Позднее Карицкая рассказывала, что ей диагностировали депрессию после кончины рэпера.

