SHAMAN пригрозил врагам России «ошеломительным ответом»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с «Газетой.Ru» пригрозил «недоброжелателям России».

«Я хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан и органы власти, кто противодействует мошенникам и рубят на корню информационные провокации. Напоминаю, что самый надежный способ защититься — незамедлительно прекратить разговор», — заявил артист.

SHAMAN пообещал, что скоро «недоброжелатели России» получат от него ответ.

«Сколько бы ни менялись их подходы, итог будет один. Моя же позиция непоколебима и неизменна. И скоро недоброжелатели народа России получат от меня ошеломительный ответ. Ждите!» — высказался певец.

6 мая пранкеры Вован и Лексус сообщили в своем Telegram-канале, что украинские мошенники попытались атаковать SHAMAN, Джигана, Дениса Майданова и журналиста Владимира Соловьева. По словам блогеров, в преддверии Дня Победы недоброжелатели планировали «спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а, следовательно, их аудиторию». Пранкеры призвали россиян не общаться с мошенниками и не передавать никому свои данные.

