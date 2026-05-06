Исполнительница хита «Не в моменте» о сложной работе с Джараховым: «Был очень закрытый»

Певица ASAMMUELL (настоящее имя Ксения Колесник – прим. «Газета.Ru») рассказала «Газете.Ru» на съемках клипа на трек «Мосты» от лейбла VK Records, что работать с Артемом Дубцовым ей было проще, чем с Эльдаром Джараховым. По ее словам, с сыном выпускницы «Фабрики звезд» она сразу нашла общий язык.

ASAMMUELL вместе с Джараховым выпускала песню «Не в моменте». Она призналась, что не сразу смогла наладить общение с коллегой.

«В момент съемки клипа Джарахов был супер занятой. Он не спал, и он был очень такой закрытый именно для коммуникации. Я очень стеснялась, потому что для меня это был какой-то важный момент в жизни, и я в итоге заговорила, это были просто какие-то слова благодарности, и он как-то вот... потеплел. А с Артемом у нас сразу шутки, в общем, мы очень как-то легко друг с другом общаемся и поддерживаем друг друга во время и песни, и съемок, так что, наверное, здесь было покомфортней. Но в целом, и с тем, и с тем очень классный экспириенс», — поделилась певица.

По словам артистки, сотрудничество с Артемом Дубцовым состоялось по его инициативе. Он хотел сделать песню с женским вокалом и предложил ASAMMUELL записать дуэт. Исполнительница рассказала, что долго не думала и согласилась.

«Так как мы уже сделали трек, у нас есть опыт работы вместе, я знаю, что Артем очень классный парень. У меня были всегда свои ожидания от людей, с которыми я впервые вижусь, особенно в нашей музыкальной индустрии. Всегда кажется, что это должно быть очень планомерное знакомство, все время нужно искать какие-то общие темы. Мы же очень быстро нашли общий язык, поэтому было супер весело, легко. Так же и клип снимается, поэтому вообще никаких проблем, супер классная атмосфера с Артемом, я очень рада», — призналась ASAMMUELL.

