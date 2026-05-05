Суд признал законным включение песен «Ласкового мая» в сериал«Слово пацана»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова против создателей сериала «Слово пацана». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал законным использование песен группы «Ласковый май» в сериале. Отмечается, что вдова Юрия Шатунова Светлана передала кинокомпании «Тумач Продакшн» права на использования песен коллектива в «Слове пацана».

Коржиков подал иск против «Тумач Продакшн» и Шатуновой в ноябре 2025 года. Подробности этого документа не разглашаются.

Коржиков был правообладателем товарного знака «Ласковый май», зарегистрированного в 2003 году одной из структур экс-продюсера группы Андрея Разина. После права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после кончины Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая». На момент аннулирования бренда правообладателем был Коржиков.

