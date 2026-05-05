Муж Дайнеко об общении с ее 10-летней дочерью: «Мы очень близки, дружим, играем, веселимся»

Муж Виктории Дайнеко Беркели Овезов рассказал в интервью «Газете.Ru» об отношениях с 10-летней дочерью певицы Елизаветой. По его словам, они очень близки.

Овезов подчеркнул, что для налаживания общения с ребенком у него было несколько лет. При этом он отметил, что Елизавета практически сразу пошла с ним на контакт.

«За три, почти четыре года, что мы вместе, конечно, смогли найти общий язык. Мы очень близки, дружим, играем, веселимся. Поэтому никаких проблем в общении не возникает. И мои девочки тоже хорошо ладят. Лиза такая открытая девочка... Ей как ребенку было намного легче подружиться, поэтому я просто подбирал, с какой стороны подойти, как лучше общаться», — поделился Овезов.

Осенью прошлого года Овезов и Дайнеко улетели на съемки реалити-шоу «Сокровища императора», оставив Елизавету в Москве. Певица призналась, что это было их первое длительное расставание за последние 10 лет. Однако она не сильно переживала, так как дочь была с бабушкой, дедушкой, а также с отцом.

«У нее была затяжная серия ОРВИ, но так часто бывает, когда начинается учебный год и дети передают друг другу вирус за вирусом (съемки «Сокровищ императора» проходили осенью 2025 года. — прим. «Газеты.Ru»). Это была сезонная история. Но с ней рядом мои родители. Когда с ней мои мама и папа, я в целом спокойна и знаю, что у них все хорошо. Она гуляет с папой, с моими родителями. Во всяком случае — она знает, где мы находимся, сама болеет за всю эту историю. Мы всей семьей смотрели это шоу. А когда вас всех объединяет одна идея, то не приходится даже делать выбор. Мне дочь сама говорила: «Мама, поезжай, все нормально, я здесь с бабушкой и дедушкой, у меня все хорошо!» Это, наверное, за 10 лет наше второе такое длительное расставание. Но я уверена, что все будет хорошо», — рассказала Дайнеко.

