Муж Дайнеко раскрыл, как успокаивает певицу во время эмоциональных срывов

Муж Виктории Дайнеко Беркели Овезов признался в интервью «Газете.Ru», что успокаивает певицу при эмоциональных срывах, находя нужные слова.

Артистка рассказала, что в их паре именно она более вспыльчивая, а Овезов отвечает за спокойствие.

«Конечно, когда я вижу, что эмоции идут, всегда нахожу слова, чтобы ее успокоить», — поделился супруг Дайнеко.

По словам певицы, иногда, когда эмоции берут верх, она может закричать или даже зарычать. Однако Дайнеко старается не выплескивать эмоции на мужа.

«У нас тоже бывают всякие моменты. Я, например, очень экспрессивная, могу закричать, если что-то не получается. Но не на Беркели. Могу зарычать, говорить громко. Беркели же наоборот — достаточно спокойный», — рассказала Дайнеко.

Выпускница «Фабрики звезд» вместе с мужем участвует в новом сезоне шоу «Сокровища императора». В проекте многие пары сталкиваются с конфликтными ситуациями, и Дайнеко с Овезовым — не исключение. Но, как подчеркнула певица, они стараются не скандалить друг с другом.

«Каждый раз, когда ты видишь, что какая-то пара может проходить испытание лучше, можно друг на друга немного поворчать. Но с другой стороны, это все в абсолютно спокойном режиме происходит, потому что мы здесь друг за друга. Мы всегда друг друга поддерживаем и особо не развиваем тему ссор», — отметила Дайнеко.

