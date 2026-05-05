Жена Кукояки закрыла салон красоты: «Мы не вывозим»

Блогерша Елена Кукояка вместе со своим мужем Денисом в Telegram-канале сообщила, что закрыла свой бизнес.

Речь идет о салоне Кукояки «Дом красоты». Заведение официально прекратит работу в конце мая. Причиной стали многочисленные убытки салона красоты. Блогерша призналась, что не расстраивается из-за этого. Она рада, что попробовала вести бизнес.

«К сожалению, этот минус увеличился до такой финансовой нагрузки, что мы не вывозим. Поэтому вынуждены закрыть это прекрасное место. Может, когда-нибудь мы снова решимся открыть «Дом красоты». Но не сегодня, не в этом году и не в ближайших тоже», — поделилась блогерша.

Денис Кукояка пошутил, что не будет грустить из-за закрытия салона. Он порадовался, что у него больше не будет нагрузки в виде крайне убыточного бизнеса.

Кукояки поженились в 2014 году. В свой день рождения блогер включил на телевизоре французскую музыку и поставил на фон Эйфелеву башню, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. В июле 2017 года у них родилась дочь Василиса, а в 2024-м — сын Иван.

