Семейный дом Дмитрия Диброва, который он продает после развода, резко упал в цене

Семейный дом телеведущего Дмитрия Диброва, который он продает после развода с Полиной Дибровой, упал в цене на 16 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что сейчас недвижимость можно приобрести за 553 530 360 рублей.

Экс-ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» решил избавиться от особняка после расставания с бывшей женой. Изначально его оценивали в 725 млн рублей, однако позже цена упала до 570 млн рублей. Объявление о продаже дома опубликовано на сайтах недвижимости с ноября прошлого года, но недавно стоимость снизилась еще на 16,4 млн рублей.

По мнению риелтора Юлии Юсовой, в случае с премиальными объектами собственник нередко корректирует цену, так как круг покупателей с бюджетом от 500 млн рублей очень узок.

«Снижение на 16 млн рублей — это, по сути, тест рынка, в таком бюджете это незначительная корректировка, которая редко становится решающей для покупателя. Если объект изначально переоценен или уступает конкурентам, рынок потребует более ощутимого дисконта. Кроме того, когда объект долго находится на экспозиции, у покупателей формируется ожидание торга, они заходят в рынок уже с пониманием, что цену можно обсуждать. На мой взгляд, если стоит задача продать в разумные сроки, то дальнейшее снижение будет достаточно высоким», — отметила риелтор.

Сам Дибров признавался, что захотел продать дом из-за боли. По его словам, ему плохо не из-за ухода бывшей жены, а все дело в «собственных обрушившихся надеждах».

