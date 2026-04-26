Папунаишвили о разводе: «Не было желания жить»

Хореограф Папунаишвили прибег к помощи психологов после расставания с женой
Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал о разводе с первой супругой Салимой Бижабер (Салим), которая родом из Италии. В беседе с Борисом Корчевниковым в студии программы «Судьба человека» он признался, что после расставания прибег к помощи психологов.

44-летний танцор сказал, что жена улетела из России во время пандемии COVID-19 с маленькой дочкой — сразу же, как открыли воздушное пространство. Перед этим полгода супруг пытался уговорить ее остаться.

«Впервые мне пришлось проработать с психологами в этот момент, потому что при моем жизнелюбии у меня не было желания жить! Мне казалось, что мир полностью рухнул!» — вспоминает он.

Папунаишвили утверждает, что не знает причину, по которой Салим решила с ним расстаться — он заявил, что не обижал бывшую избранницу и не изменял ей, однако из-за своей работы часто отсутствовал дома.

О расставании пары стало известно в 2021 году. Хореограф тогда отказывался от комментариев, надеясь, по его словам, что Бижабер поступит так же. Но бывшая жена артиста начала активно рассказывать, как была предана любимым человеком. Папунаишвили заявлял, что женщина препятствует его встречам с дочерью Софией.

В конце 2023 года хореограф признался, что перестал быть холостяком. Телеведущий сообщил о свадьбе с возлюбленной Галиной и рождении общего сына Луки. Папунаишвили объяснил, что намеренно скрывал личную жизнь, учитывая ошибки прошлого.

Ранее Папунаишвили ответил на публичные обвинения экс-жены в изменах.

 
