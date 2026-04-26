Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Французский актер «Кухни» признался в любви советскому кино

Актер Пьер Бурель назвал быстрые форматы кино ерундой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Французский актер, звезда российских сериалов «Отчаянная невеста» и «Кухня» Пьер Бурель признался в любви советскому кино. Его цитирует ТАСС.

По словам Буреля, быстрые цифровые форматы не впечатляют его.

«Когда я смотрю советское кино, у меня ощущение, что вы снимали про людей, которые рядом с нами. А сейчас уже какая-то ерунда пошла», — сказал он.

Актер также раскритиковал короткое вертикальное кино, выпуски которого могут набирать миллионы просмотров, но, по его мнению, не всегда обладают художественной ценностью.

Пьер Бурель подчеркнул, что в современном кино при этом остаются сильные авторские работы, но они менее заметны на фоне массового контента.

До этого в интервью «Газете.Ru» Бурель рассказывал о тяжелой ноше артистов во Франции и многолетних поисках себя.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!