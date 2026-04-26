Данила Козловский впервые намекнул на беременность Оксаны Акиньшиной

Актер Козловский опубликовал фото аиста на фоне слухов о беременности Акиньшиной
danilakozlovsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Данила Козловский впервые намекнул на беременность своей супруги Оксаны Акиньшиной. Новым видео он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике Козловский продемонстрировал аиста, вьющего гнездо на крыше — классический символ родительства.

В сентябре 2020 года появились слухи, что у Акиньшиной и Козловского роман. С этого времени актеры периодически посещают светские мероприятия и публикуют совместные фото, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.

Недавно пару увидели на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera, очевидцы заметили у актрисы увеличившийся живот. Позже инсайдер подтвердил, что Акиньшина должна родить примерно в конце мая и состоит в законном браке с Козловским.

У актера есть дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой, у Акиньшиной — сын и дочь от Арчила Геловани, живущие в Грузии, и сын Филипп от первого супруга Дмитрия Литвинова, проживающий с ее мамой в Санкт-Петербурге.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк впервые вместе вышли на публику после новости о беременности.

 
