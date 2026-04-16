Иосиф Пригожин купил китайский автомобиль: «Замучился»

Продюсер Иосиф Пригожин в Telegram-канале сообщил, что приобрел автомобиль.

Пригожин купил китайский внедорожник марки Zeekr модели 9X. Единственной проблемой автомобиля он назвал отсутствие русификации. Поэтому продюсер решил обратиться к специалистам, которые ему помогут с этим.

«Я замучился, потому что там все на китайском языке. Я понял, что мне нужно найти возможность и все-таки русифицировать, потому что китайский я быстро так не выучу», — поделился шоумен.

В декабре 2025-го Пригожин на фоне истории с квартирой Ларисы Долиной рассказал, что его первая семья потеряла жилье после действий мошенников.

По его словам, микрофинансовая организация оформила подложные документы и переписала на себя квартиру на Покровке, а попытки вернуть недвижимость через правоохранительные органы не принесли результата — в отличие от ситуации вокруг Долиной.

Пригожин уточнил, что из-за схемы семья до сих пор живет на съемных квартирах. Он отметил, что не смог вмешаться своевременно из-за разногласий с родственниками и узнал о пропаже жилья уже постфактум.

