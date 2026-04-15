В Китае раскрыта банда грабителей, уничтоживших 18 памятников эпохи Ляо и Цзинь

В Китае задержали 26 человек по делу об уничтожении 18 памятников эпохи Ляо и Цзинь
В Китае задержали 26 человек, которые в сговоре уничтожили 18 памятников эпохи Ляо и Цзинь. Об этом сообщает Sohu.

Полиция автономного района Внутренняя Монголия после девятимесячного расследования задержала участников преступной группы, которая на протяжении трех лет грабила древние захоронения и культурные памятники. Злоумышленники орудовали в семи провинциях Китая и нанесли непоправимый ущерб объектам, включая два памятника провинциального значения.

В октябре 2024 года сотрудники местного управления по охране культурного наследия во время плановой проверки обнаружили следы незаконных раскопок у города Жалутэ (район Тунляо). На вершине кургана был пролом диаметром около полутора метров, вокруг валялись инструменты, а внутри гробница была разграблена — саркофаг сдвинут, погребальный инвентарь разбит. Позже экспертиза подтвердила: это захоронение знатного человека эпохи Ляо (X–XII века), объект под охраной государства.

На месте преступления сыщики нашли два окурка, пластиковую бутылку с отпечатками пальцев и следы обуви. После этого благодаря ДНК и отпечаткам, полиция вышла на трех подозреваемых, которых задержали в трех разных провинциях.

В июне 2025 года было создано специально следственное управление. Полицейские объехали 12 городов в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Цзянсу, Хунань и других. Как выяснилось, это была хорошо организованная банда: у них были финансисты, координаторы и непосредственные исполнители. С 2022 года они совершили более 20 налетов на археологические объекты.

