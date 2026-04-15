Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

В Японии полиция ищет вандалов, испортивших национальное сокровище

Shutterstock/FOTODOM

В японском храме Якусидзи (префектура Нара) обнаружены загадочные пятна на каменном памятнике, являющемся национальным сокровищем. Об этом пишет Mainichi.

Представители храма обратились в полицию из-за порчи Камня следа Будды. Полиция начала расследование, в ходе которого может быть выявлено возможное нарушение закона об охране культурных ценностей.

Сообщается, что четыре темных пятна размером около 1–2 сантиметров появились на Камне следа Будды. Пятна не имеют запаха, их состав неизвестен. Сначала сотрудники храма приняли их за следы воды, однако пятна не испарились, и было решено заявить в полицию.

Пятна заметили во время обхода территории. На камне выгравированы линии, символизирующие отпечаток стопы Шакьямуни Будды.

рам Якусидзи — один из древнейших буддийских храмов Японии, основанный в конце VII века. Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древняя Нара». «Камень следа Будды» (Буссоку-сэки) является важной реликвией, к которой на протяжении веков относились с особым почитанием.

Ранее 58-летний инженер из Парижа выиграл картину Пикассо за €1 млн.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!