В Японии полиция ищет вандалов, испортивших национальное сокровище

В японском храме Якусидзи (префектура Нара) обнаружены загадочные пятна на каменном памятнике, являющемся национальным сокровищем. Об этом пишет Mainichi.

Представители храма обратились в полицию из-за порчи Камня следа Будды. Полиция начала расследование, в ходе которого может быть выявлено возможное нарушение закона об охране культурных ценностей.

Сообщается, что четыре темных пятна размером около 1–2 сантиметров появились на Камне следа Будды. Пятна не имеют запаха, их состав неизвестен. Сначала сотрудники храма приняли их за следы воды, однако пятна не испарились, и было решено заявить в полицию.

Пятна заметили во время обхода территории. На камне выгравированы линии, символизирующие отпечаток стопы Шакьямуни Будды.

рам Якусидзи — один из древнейших буддийских храмов Японии, основанный в конце VII века. Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древняя Нара». «Камень следа Будды» (Буссоку-сэки) является важной реликвией, к которой на протяжении веков относились с особым почитанием.

