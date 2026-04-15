«200 миллионов на ветер»: третий сезон «Эйфории» разгромили критики и зрители

Третий сезон «Эйфории» раскритиковали за плохую актерскую игру и странные сцены
Зрители и критики раскритиковали третий сезон сериала «Эйфория». Об этом пишет DM.

При бюджете в $200 млн проект получил всего 42% «гнилого» рейтинга на Rotten Tomatoes, а критики назвали новые серии «грязными и отчаянными» и «извращенной фантазией одного мужчины». Первый эпизод третьего сезона подвергся критике за чрезмерную графику, бессмысленные сцены и нежелание актеров играть.

Среди самых наиболее «сомнительных» сцен оказался момент, в котором персонажи Зендаи (Рю) и Хлои Черри (Фэй) глотают смазанные лубрикантом воздушные шарики с фентанилом, чтобы провезти наркотики через границу. После этого зрители массово жаловались на сцену, в которой героини для извлечения наркотиков вынуждены испражняться в дуршлаг, который затем моют и используют для подачи спагетти. А пока одна из них ждет своей очереди в туалет, у нее случается приступ диареи, и собака ест экскременты.

«200 миллионов на ветер», — писали фанаты, назвав сезон худшим.

Также зрители раскритиковали персонажа Джейкоба Элорди Нейта в третьем сезоне. По их мнению, актер выглядит так, будто «физически заставляет себя через каждый дубль», и играет только ради денег. Также поклонников возмутили сцены с Нейтом и Кэсси (Сидни Суини).

Ранее Сидни Суини осудили за сексуализацию детей в «Эйфории».

 
