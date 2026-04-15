Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

GONE.Fludd, Mirele и лампабикт выступят на «Силе Звука»

Концерт «Сила Звука» пройдет 29 апреля в Москве
Музыкальный сервис Звук устроит в столичном клубе «Оригинал» четвертое мероприятие «Сила Звука». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Попасть на концерт, который состоится 29 апреля, можно бесплатно — достаточно активно слушать специальный плейлист в приложении. Проект обещает «много музыки, неожиданные сочетания и эмоции, которые не помещаются в плейлист». Артисты выйдут за рамки привычных жанров и исполнят хиты в новом, камерном звучании — с живыми инструментами и фолк-оттенком.

Для зрителей выступят GONE.Fludd («САХАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «МАМБЛ», «КУБИК ЛЬДА»), Mirele (экс-участница группы «Мы», трек «Я — сила»), Игнатий Винтуров («Это был не я»), мартин («ты случилась», «водопадами», «позову звезды смотреть на тебя»), лампабикт («немерено», «Крылья», «холодно»), 163ONMYNECK («Другой стиль»), Полка («Знаю», «Pose») — один из главных фрешменов 2024–2025 годов по версии сервиса, Soltwine (инди-рок о любви, юности и взрослении) и другие.

«Название мероприятия не случайно рифмуется с нашей волной рекомендаций. «Сила Звука» — это живая сцена того, что происходит в сервисе каждый день. Мы создаём пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку как яркий и неожиданный опыт. Чтобы весна звучала не где-то на фоне, а здесь и сейчас», — поделилась директор по работе с артистами Звука Катя Комиссарова.

Ранее стала известна дата выхода нового сезона «Беспринципных».

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
