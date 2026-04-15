GONE.Fludd, Mirele и лампабикт выступят на «Силе Звука»

Музыкальный сервис Звук устроит в столичном клубе «Оригинал» четвертое мероприятие «Сила Звука». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Попасть на концерт, который состоится 29 апреля, можно бесплатно — достаточно активно слушать специальный плейлист в приложении. Проект обещает «много музыки, неожиданные сочетания и эмоции, которые не помещаются в плейлист». Артисты выйдут за рамки привычных жанров и исполнят хиты в новом, камерном звучании — с живыми инструментами и фолк-оттенком.

Для зрителей выступят GONE.Fludd («САХАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «МАМБЛ», «КУБИК ЛЬДА»), Mirele (экс-участница группы «Мы», трек «Я — сила»), Игнатий Винтуров («Это был не я»), мартин («ты случилась», «водопадами», «позову звезды смотреть на тебя»), лампабикт («немерено», «Крылья», «холодно»), 163ONMYNECK («Другой стиль»), Полка («Знаю», «Pose») — один из главных фрешменов 2024–2025 годов по версии сервиса, Soltwine (инди-рок о любви, юности и взрослении) и другие.

«Название мероприятия не случайно рифмуется с нашей волной рекомендаций. «Сила Звука» — это живая сцена того, что происходит в сервисе каждый день. Мы создаём пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку как яркий и неожиданный опыт. Чтобы весна звучала не где-то на фоне, а здесь и сейчас», — поделилась директор по работе с артистами Звука Катя Комиссарова.

