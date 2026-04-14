Кодзима захотел посмотреть «Кракен» с Петровым

Японский разработчик видеоигр Хидэо Кодзима похвастался в соцсети X диском с фильмом Николая Лебедева «Кракен».

Кодзима признался, что давно хотел посмотреть картину. Фильм показывали в Японии на фестивале Unexplored Zone of Films 2026. Разработчик не смог туда попасть. Он приобрел Blu-ray диск для вечернего просмотра.

«О нет, Кодзима посмотрел все хорошее кино мира, и ему остались только русские фильмы», — пошутил поклонник из России.

Хидэо Кодзима является создателем серии игр Metal Gear и Death Stranding.

«Кракен» — это фильм-катастрофа про схватку российских подводников с морским чудищем. Главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Диана Пожарская и Виктор Добронравов.

В феврале певец Юрий Лоза раскритиковал «Кракен». Артист заявил, что «в мучениях» посмотрел картину. Он подчеркнул, что бюджет фильма был потрачен бездарно. По словам певца, на продакшн «Кракена» ушло 1 млрд 200 млн рублей.

Как утверждал Лоза, в картине множество пошлых штампов. Певец также возмутился актерской работой Александра Петрова, который сыграл в фильме главную роль. Он уверен, что актер нереалистично показал капитана судна.

Ранее Александр Петров заявил, что пока не готов снимать кино.