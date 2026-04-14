Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Кодзима захотел посмотреть «Кракен» с Петровым

Christoph Hardt/Imago/Global Look Press

Японский разработчик видеоигр Хидэо Кодзима похвастался в соцсети X диском с фильмом Николая Лебедева «Кракен».

Кодзима признался, что давно хотел посмотреть картину. Фильм показывали в Японии на фестивале Unexplored Zone of Films 2026. Разработчик не смог туда попасть. Он приобрел Blu-ray диск для вечернего просмотра.

«О нет, Кодзима посмотрел все хорошее кино мира, и ему остались только русские фильмы», — пошутил поклонник из России.

Хидэо Кодзима является создателем серии игр Metal Gear и Death Stranding.

«Кракен» — это фильм-катастрофа про схватку российских подводников с морским чудищем. Главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Диана Пожарская и Виктор Добронравов.

В феврале певец Юрий Лоза раскритиковал «Кракен». Артист заявил, что «в мучениях» посмотрел картину. Он подчеркнул, что бюджет фильма был потрачен бездарно. По словам певца, на продакшн «Кракена» ушло 1 млрд 200 млн рублей.

Как утверждал Лоза, в картине множество пошлых штампов. Певец также возмутился актерской работой Александра Петрова, который сыграл в фильме главную роль. Он уверен, что актер нереалистично показал капитана судна.

Ранее Александр Петров заявил, что пока не готов снимать кино.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
