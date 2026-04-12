Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Гальцев вспомнил, как режиссер «Шерлока Холмса» не хотел его снимать из-за «Аншлага»

Актер и юморист Юрий Гальцев признался ТАСС, что режиссер Игорь Маслеников не хотел снимать его в фильме «Русские деньги» после утверждения.

Гальцев объяснил, что поначалу Маслеников не хотел с ним работать из-за съемок в «Аншлаге».

«Он меня пригласил к себе, я приехал на «Ленфильм». Смотрю, а у него такое грустное лицо. Он говорит: «Юрочка, я не буду тебя снимать в фильме». У меня шок, потому что он уже меня утвердил, я хорошо показался, были пробы. Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Слушай, я посмотрел «Аншлаг». Я тебя увидел как-то не так, как хотел». Он не сказал, хорошо это или плохо. Он никого не хотел позорить или обижать. Я ответил: «Так это же совсем другое»», — вспомнил Гальцев.

Артист отметил, что очень хотел сняться у Масленикова, но понимал, о чем идет речь. По словам Гальцева, «Аншлаг» — «с другой полки» и показывает другой типа юмора, который не всем может быть по вкусу. Юморист признался, что очень хотел сняться у Масленникова, поэтому уговаривал его посотрудничать.

«Я продолжал: «Игорь Федорович, ну что же вы? Я очень хочу»». Но он как-то так ответил: «Я надеюсь, ты больше не будешь там сниматься». Я говорю: «Ну… в ближайшее время точно нет». Врать мне ему не хотелось. У меня так, по сути, и получилось, я в тот период из «Аншлага» вышел», — рассказал актер.

Ранее Юрий Гальцев вспомнил день кончины Гагарина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
