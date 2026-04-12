Гальцев вспомнил, как режиссер «Шерлока Холмса» не хотел его снимать из-за «Аншлага»

Актер и юморист Юрий Гальцев признался ТАСС, что режиссер Игорь Маслеников не хотел снимать его в фильме «Русские деньги» после утверждения.

Гальцев объяснил, что поначалу Маслеников не хотел с ним работать из-за съемок в «Аншлаге».

«Он меня пригласил к себе, я приехал на «Ленфильм». Смотрю, а у него такое грустное лицо. Он говорит: «Юрочка, я не буду тебя снимать в фильме». У меня шок, потому что он уже меня утвердил, я хорошо показался, были пробы. Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Слушай, я посмотрел «Аншлаг». Я тебя увидел как-то не так, как хотел». Он не сказал, хорошо это или плохо. Он никого не хотел позорить или обижать. Я ответил: «Так это же совсем другое»», — вспомнил Гальцев.

Артист отметил, что очень хотел сняться у Масленикова, но понимал, о чем идет речь. По словам Гальцева, «Аншлаг» — «с другой полки» и показывает другой типа юмора, который не всем может быть по вкусу. Юморист признался, что очень хотел сняться у Масленникова, поэтому уговаривал его посотрудничать.

«Я продолжал: «Игорь Федорович, ну что же вы? Я очень хочу»». Но он как-то так ответил: «Я надеюсь, ты больше не будешь там сниматься». Я говорю: «Ну… в ближайшее время точно нет». Врать мне ему не хотелось. У меня так, по сути, и получилось, я в тот период из «Аншлага» вышел», — рассказал актер.

