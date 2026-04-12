Звезда КВН объяснила, почему никогда не полетит в космос

Юмористка Ольга Парфенюк призналась, что никогда в жизни не хотела полететь в космос. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Я и без космоса по врачам все время хожу. Учитывая, что я встаю с кровати и немного голова кружится, я думаю, что космос не для меня точно», — поделилась артистка.

Парфенюк добавила, что космос ее пугает. Блогерша Аня Покров призналась, что полетела бы в космос, если бы он был более доступен. Сейчас подобные полеты для знаменитости ощущаются как что-то «из разряда фантастики».

Ольга Парфенюк начала свою карьеру в КВН. В 2014 году ее команда «Азбука» прошла в Премьер-лигу. Она также выступала в проектах «Comedy Баттл» и «Не спать!». С 2021-го артистка ведет YouTube-шоу «Женский форум», где вместе с юмористками Варварой Щербаковой, Натальей Борисовой и Александрой Муратовой обсуждают различные жизненные вопросы и шутят над ними.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.

Ранее Юрий Гальцев назвал кончину Гагарина страшным ударом.

 
