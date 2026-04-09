Сергей Безруков и Петр Налич выступят на Московском джазовом фестивале

В Москве с 8 по 14 июня 2026 года пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира — Московский джазовый фестиваль. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

На протяжении недели в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Среди хедлайнеров из России в этом году оказались Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим спектаклем «Слово о Полку Игореве», Виктор Добронравов & LRK Trio, Пктр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское Танго», Фантине и многие другие.

В 2025 году наш Московский джазовый фестиваль отмечает первый юбилей — 5 лет.

«На наших сценах выступают джазовые звезды со всего мира, в нескольких московских парках проходят бесплатные концерты, ежегодно мы организуем масштабную образовательную и клубную программы, а с прошлого года частью Фестиваля стала джазовая конференция Jazz Across Borders для профессионалов джазовой индустрии. Зарубежные зрители Московского джазового фестиваля нередко говорят нам, что в их городах такого нет. Конечно, мы гордимся и каждый год совершенствуем наш проект. В этом году я с Московским джазовым оркестром представлю премьеры двух музыкально-театральных постановок с ведущими актёрами нашей страны, а также на наших сценах выступят более 1000 артистов со всего мира!», — отмечает художественный руководитель Фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Пятый год подряд концерты Фестиваля будут проходить на самых популярных городских площадках Москвы. Открытие и Закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в Саду «Эрмитаж», в Парке Горького, парке «Зарядье», на ВДНХ и на других площадках.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше покупать билеты на мероприятия.