Погребняк призвала хейтеров оставить онкобольную Лерчек в покое

Мария Погребняк поддержала онкобольную Лерчек, открывшую косметический бренд
Михаил Воскресенский/Алексей Майшев/РИА Новости

Блогерша Мария Погребняк на премии «Жара» поддержала Лерчек, решившую открыть косметический бренд после освобождения из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Погребняк считает, что Лерчек решила вновь заняться бизнесом ради детей. По ее словам, быть многодетной мамой сейчас — это тратить большие суммы денег на образование и содержание каждого ребенка.

«Пусть открывает [бренд]. У нее четверо детей, нужно думать об их будущем. Жизнь сейчас недешевая, поэтому пусть запускает. Я ее поддержу во всем. Она молодец, борется. И мне хочется пожелать, чтобы она смогла победить эту болезнь», — поделилась Погребняк.

Блогерша отметила, что готова в любой момент помочь Лерчек. А хейтеров, которые не верят в диагноз, Погребняк призвала оставить семью в покое.

«Если нужна будет какая-то помощь, я ее обязательно окажу. А так я ни с кем не связывалась. Я считаю, что их нужно оставить в покое. Им нелегко. Но вот этот хейт, обвинения вместо поддержки — это действительно очень жестоко», — заявила звезда реалити-шоу.

После родов Лерчек диагностировали рак в четвертой стадии. Представители и возлюбленный блогерши уверены, что не смогли распознать болезнь раньше, так как из-за домашнего ареста им отказывали в поездках в больницу. Сейчас Лерчек проходит лечение в Москве.

Ранее Лерчек появилась в парике на видео с сыном.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!