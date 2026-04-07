Долина о новой роли в спектакле: «Поначалу сдрейфила»

Певица Лариса Долина рассказала, что начала вживаться в роль своей героини в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Ее слова передает издание 360.

Долина призналась, что ей немного страшно из-за предстоящей роли, но она берет себя в руки. По словам Барщевского, в постановке будут музыкальные вставки, в которых споет артистка. Певица добавила, что изначально сомневалась, стоит ли ей принимать участие.

«Я поначалу так немножко сдрейфила. Думаю: «Боже мой, такой короткий период времени, учитывая, что у меня самой такая жизнь. Есть чем заняться. Мне нужно совестить свой график со всем этим и роль выучить». Но как-то она мне сразу пришлась», — поделилась исполнительница.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной грозит штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного ручья.