Певица Mona ушла из соцсетей после разрыва с Джараховым: «Не хватает нервов»

Певица Mona (Дарья Кустовская – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что временно уходит из соцсетей.

Кустовская заявила о необходимости информационного детокса на фоне расставания с Эльдаром Джараховым. Музыкантка призналась, что в последнее слышит много слухов и домыслов об их отношениях, которые ее расстраивают.

«Сейчас всякому не лень просто выкладывают эти посты, анализируют натальные карты и прочую хрень. Я уже не могу это видеть постоянно, эти какие-то додумки. У меня не хватает нервов на все это», — поделилась певица.

По словам Mona, она достигла своей «точки невозврата», которую ей необходимо проработать со специалистом. Артистка записалась к психотерапевту.

«Просто нужно время. Потому что я не могу, я не могу сублимировать свои эмоции в творчество, я не могу просто помочь себе таким образом. У меня так не получается делать. Поэтому мне нужно, видимо, какое-то затишье, профессиональная помощь», — рассказала исполнительница.

В марте Mona сообщила в соцсетях о расставании с шоуменом Эльдаром Джараховым. По словам певицы, они разошлись еще в декабре 2025 года после полутора лет отношений. Причин расставания девушка называть не стала. Артистка добавила, что не расстается с экс-возлюбленным врагами.

