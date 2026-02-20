Режиссер «Титаника» обратился к властям США из-за сделки Netflix с Warner Bros.

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон обратился к властям СЩА с критикой намерения стримингового сервиса Netflix купить медиаконцерн Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Variery.

Канадский кинематографист направил письмо американскому сенатору Майку Ли — председателю антимонопольного комитета Сената. Кэмерон предупредил, что в результате сделки киноиндустрии США может грозить кризис — пострадает кинопрокат, сократится количество рабочих мест и кинотеатральных релизов.

Кэмерон утверждает, что экспорт голливудских фильмов также пострадает в результате слияния Netflix и Warner.

«Возможно, США больше не лидируют в производстве автомобилей или стали, но они по-прежнему являются мировым лидером в киноиндустрии. Эта ситуация изменится к худшему», — говорит он.

В своем ответе Ли отметил, что разделяет многие из опасений актеров, режиссеров и других заинтересованных сторон о предполагаемом слиянии Netflix и Warner Bros.

«Я с нетерпением жду проведения последующих слушаний для дальнейшего решения этих вопросов», — написал сенатор.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.

Ранее Paramount предложила Warner Bros. оплатить штраф за отказ от сделки с Netflix.