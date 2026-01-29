Петросян и Брухунова могли потратить на отдых на Мальдивах больше 2 млн рублей

Отдых на Мальдивах Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой мог обойтись им в более чем 2 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что вилла на воде, в которой живут супруги, стоит около 155 тысяч рублей за ночь.

Неделю назад юморист с женой улетели из России. Как и многие другие российские знаменитости, они выбрали Мальдивы для январского отпуска. Судя по фотографиям, которыми делилась Брухунова в социальных сетях, они остановились в том же отеле, что и в прошлый свой отдых. Это пятизвездочный курорт Huvafen Fushi Maldives. Только в этот раз пара предпочла пляжной вилле бунгало на воде с бассейном.

На сайте отеля указано, что в январе стоимость номера составляет 1857 долларов – примерно 141 тысяча рублей. Также необходимо оплатить комиссию в размере 10%. Предположительно, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян останутся на Мальдивах две недели, как это было в прошлый раз. В таком случае только за проживание они заплатят около 2 млн 177 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2025 года юморист с женой отдыхал в Турции. Они выбрали отель Kempinski Hotel The Dome Belek. В СМИ сообщали, что отпуск супругам обошелся в 1,8 млн рублей.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото в купальнике на Мальдивах.