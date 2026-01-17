В России масштабно отметят 150-летие Союза театральных деятелей страны

В 2026 году в России в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей страны состоится 1921 культурное событие, мероприятия объединят тысячи артистов от Калининграда до Владивостока. Об этом рассказал в День артиста председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы юбилей вышел за рамки профессионального сообщества. Праздник должен быть не только для театралов, но и для всех тех, кто никогда не был в театре. Мы хотим привезти к ним лучшие спектакли и лучших артистов», — подчеркнул Машков.

Одним из ключевых событий празднования станет «Театральный поезд», в рамках проекта запланированы театральная и музейная программы, а также гастроли в 43 городах. К нему присоединятся 160 театров-участников, 280 постановок и более пяти тыс. артистов.

После прибытия поездов в Москву будет дан старт Всероссийскому фестивалю-марафону театров «Россия. Театр. Общество». Он пройдет на столичных бульварах и в «Зарядье».

Кроме того, во всех федеральных округах страны состоятся 10 региональных тематических форумов. На них пройдут обсуждение и разработка концепции развития театра в России до 2035 года.

Также в числе важных событий Машков отметил мультимедийный проект о российском театре, который пройдет в исторических парках «Россия — моя история», обновление Домов актера в регионах и cпартакиаду для творческих коллективов московских театров. В дальнейшем спартакиада может быть масштабирована на регионы и стать ежегодной.

Машков добавил, что в рамках юбилея в национальном центре «Россия» пройдет масштабная мультимедийная выставка «Наследие. Театр. Великие». Она погрузит зрителей в историю театра и покажет, каким он будет в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

«Театр — это волшебство, и чтобы в юбилейный год совершить его в масштабе всей страны, требуются невероятный креатив и энергия. Мы ведем работу, чтобы все идеи, пусть даже самые невероятные, реализовались», — добавил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Предварительные итоги юбилейного года планируется подвести 23 октября на исторической сцене Большого театра в ходе Съезда Союза.

Ранее сообщалось, что 26 февраля 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 140 «О праздновании 150-летия Союза театральных деятелей России». Старт праздничных событий был дан 17 января 2026 года — в день рождения театрального режиссера Константина Станиславского.