Судмедэксперт из сериала «След» рассказала, как отметила Новый год

Актриса Данькова рассказала, что в Новый год с семьей поехала на ВДНХ
Первый канал

Звезда сериала «След», актриса Анна Данькова рассказала, что в эти новогодние праздники предпочла отказаться от насыщенного рабочего графика в пользу выходных со своими близкими. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что все январские каникулы провела со своей семьей.

«Дочь, муж, я, родные и мои питомцы. Кто еще нужен для счастья? Мы встречали дома, потом поехали на большой каток, который открылся на ВДНХ, посетили театральные представления и шоу с яркими акробатами», — рассказала актриса, добавив, что представления ей показались очень красивыми и захватывающими.

Данькова также сообщила, что перед праздниками они с коллегами сняли финальные сцены сериала, которые вскоре увидят российские зрители. На этот год актриса также строит масштабные планы в сфере своей деятельности, в том числе относительно популярного проекта «След».

Ранее сообщалось, что звезды сериала «След» улетели с сыном из России.

