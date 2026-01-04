Размер шрифта
Волочкова похвасталась 28-м полетом на Мальдивы в компании молодого танцора

Балерина Волочкова прилетела на Мальдивы в компании молодого танцора
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетела на Мальдивы. Она также опубликовала фото из путешествия.

«Ну все. Мы тут! Мальдивская дача. Это мой 28-й визит на Мальдивы за 13 лет, начиная с ракушек...» — поделилась звезда.

Компанию Волочковой составил 26-летний танцор Марчел Абаби. В подписи к совместному фото балерина назвала его «невероятным другом».

Впервые артистка была замечена с Абаби год назад. Тогда она также улетела вместе с танцором на Мальдивы. В июле Волочкова снова взяла Абаби на отдых и опубликовала с ним полуобнаженное фото. На снимке балерина позировала с голой грудью, которую прикрыла руками. Бывшая прима Большого театра положила голову на полуобнаженного Марчела Абаби.

Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. Сам Абаби назвал себя и Волочкову партнерами по сцене. Он не стал отрицать, что ездил на Мальдивы за счет балерины. Артист опроверг, что заплатил Анастасии денег, чтобы та занималась его продвижением с помощью пиар-романа.

