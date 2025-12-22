На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеведущая Бордовских раскрыла, почему не планирует снова выходить замуж

Телеведущая Юлия Бордовских заявила, что больше не планирует выходить замуж
true
true
true
close
Личный архив героини

Телеведущая Юлия Бордовских больше не собирается выходить замуж. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

Решение не вступать вновь в брак Бордовских объяснила тем, что очень любит свою рутину. Она предпочитает заниматься теми делами, которые интересны именно ей самой.

При этом телеведущая отметила, что ей нравится, когда рядом есть партнер, с которым ей интересно проводить время.

«Но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю», — заявила знаменитость.

У Бордовских растут двое детей. Дочь Марию она родила в союзе с банкиром Ивана Бронова. А сын Федор появился на свет в браке телеведущей с президентом союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Юлия развелась с отцом младшего ребенка в 2018 году, при этом она подчеркивала, что сохранила хорошие отношения с бывшим супругом.

Ранее Юлия Бордовских рассказала о травле в детстве из-за лишнего веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами