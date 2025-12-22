Телеведущая Бордовских раскрыла, почему не планирует снова выходить замуж

Телеведущая Юлия Бордовских больше не собирается выходить замуж. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

Решение не вступать вновь в брак Бордовских объяснила тем, что очень любит свою рутину. Она предпочитает заниматься теми делами, которые интересны именно ей самой.

При этом телеведущая отметила, что ей нравится, когда рядом есть партнер, с которым ей интересно проводить время.

«Но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю», — заявила знаменитость.

У Бордовских растут двое детей. Дочь Марию она родила в союзе с банкиром Ивана Бронова. А сын Федор появился на свет в браке телеведущей с президентом союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Юлия развелась с отцом младшего ребенка в 2018 году, при этом она подчеркивала, что сохранила хорошие отношения с бывшим супругом.

