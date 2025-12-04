В 15 городах России покажут «Чебурашку 2» за бонусы «Спасибо»

В кинотеатрах 15 городов России 28 декабря состоится эксклюзивный предпоказ фильма «Чебурашка 2». Об этом сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Отмечается, что посмотреть картину раньше официальной премьеры смогут только обладатели бонусов «Спасибо», оформившие билеты через платформу «Афиша».

Показ пройдет в московском «КАРО Октябрь» и еще 14 региональных кинотеатрах. Событие стало частью проекта «Изумрудная коллекция», созданного «Афишей» специально для самой лояльной аудитории.

В рамках инициативы билеты на отдельные культурные события нельзя приобрести за деньги — доступ возможен исключительно за бонусы.

В компании уточнили, что сиквел продолжает историю, уже ставшую новогодней традицией. В новом фильме Чебурашка становится старше, стремится к самостоятельности и вступает в конфликт с Геной, чья забота теперь кажется ему излишне строгой.

Организаторы подготовили для зрителей тематические подарки, чтобы превратить поход в кино в полноценное праздничное событие для всей семьи.

Проект «Изумрудная коллекция» включает не только кинопоказы, но и спектакли, концерты и другие значимые культурные события, недоступные для покупки обычным способом.