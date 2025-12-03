На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Режиссер Ермолов раскрыл секрет здоровых отношений

Режиссер Ермолов: для здоровых отношений важно слышать партнера
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Для построения здоровых отношений людям важно слышать и выбирать друг друга каждый день. Об этом актер и режиссер Илья Ермолов рассказал «Пятому каналу» на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

По его словам, он ни разу не ходил к семейному психологу, но не имеет ничего против этого. Режиссер добавил, что в их семье нет главных — супруги могут взять удар на себя и помочь друг другу.

«Мы стараемся не назначать главных каких-то дежурных. Дежурного по адеквату можно назначить. Если у кого-то не очень настроение, второй должен как-то помогать. А что касается всего остального, то хорошо, когда люди слышат друг друга, помогают друг другу», — поделился Ермолов.

Илья Ермолов женат на актрисе Марине Ворожищевой, они познакомились во время съемок сериала «Сын отца народов». В 2018 году у артистов родился сын Лука.

Актер Вячеслав Чепурченко до этого раскрыл секрет счастливых отношений с супругой Екатериной Шуваевой, с которой в этом году отметил шесть лет брака. По словам актера, для него с женой каждый день становится «праздником совместного времяпрепровождения». По мнению Чепурченко, секретом их с Шуваевой счастливых отношений является умение общаться. Он отметил, что с самого начала совместной жизни у них с супругой сложился диалог, который продолжается до сих пор.

Ранее Ричард Гир раскрыл секрет счастливого брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами