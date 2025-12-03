Режиссер Ермолов раскрыл секрет здоровых отношений

Для построения здоровых отношений людям важно слышать и выбирать друг друга каждый день. Об этом актер и режиссер Илья Ермолов рассказал «Пятому каналу» на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

По его словам, он ни разу не ходил к семейному психологу, но не имеет ничего против этого. Режиссер добавил, что в их семье нет главных — супруги могут взять удар на себя и помочь друг другу.

«Мы стараемся не назначать главных каких-то дежурных. Дежурного по адеквату можно назначить. Если у кого-то не очень настроение, второй должен как-то помогать. А что касается всего остального, то хорошо, когда люди слышат друг друга, помогают друг другу», — поделился Ермолов.

Илья Ермолов женат на актрисе Марине Ворожищевой, они познакомились во время съемок сериала «Сын отца народов». В 2018 году у артистов родился сын Лука.

Актер Вячеслав Чепурченко до этого раскрыл секрет счастливых отношений с супругой Екатериной Шуваевой, с которой в этом году отметил шесть лет брака. По словам актера, для него с женой каждый день становится «праздником совместного времяпрепровождения». По мнению Чепурченко, секретом их с Шуваевой счастливых отношений является умение общаться. Он отметил, что с самого начала совместной жизни у них с супругой сложился диалог, который продолжается до сих пор.

