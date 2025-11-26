На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганов заявил на фоне дела о контрабанде наркотиков, что никогда не видел Тарасову нетрезвой

Актер Цыганов рассказал, что, никогда не видел Тарасову в нетрезвом виде
true
true
true
close
KION/МТС Медиа

Актер Евгений Цыганов признался в суде, что никогда не встречал коллегу Аглаю Тарасову в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его слова передает Super.

«Может, мы не самые близкие друзья, но на съемочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был», — поделился артист.

Актриса Юлия Снигирь добавила, что тоже не замечала за Тарасовой пристрастия к веществам. А также не уличала коллегу в дурных поступках. Артистка отметила, что переживает за карьеру девушки.

«Сейчас у Аглаи расцвет карьеры, и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвется. Аглаей интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал», — заявила Снигирь.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). В ноябре Тарасова признала вину в полном объеме.

Ранее прокурор запросил 3,5 года условно для Аглаи Тарасовой.

