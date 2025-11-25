Продюсер лейбла Димы Билана умер во сне

Продюсер Эдуард Барк умер в возрасте 36 лет

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер музыкального лейбла All Stars Эд Барк умер во сне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

У Барка случилась остановка сердца в возрасте 36 лет.

«Эдуард Сергеевич был порядочным, добрым, невероятно сильным, светлым и благородным человеком. Он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства», — сообщили его коллеги.

Смерть продюсера подтвердила его избранница и партнерша по бизнесу Марина Ермошкина. По словам Ермошкиной, последние два месяца Эдуарда Барка якобы доводили «конченые персонажи».

Дима Билан стал сотрудничать с All Stars летом 2025 года — в рамках этого сотрудничества певец выпустил новый альбом «Vector V».

