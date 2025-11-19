Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

Артист МХТ им. Чехова Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет

Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — говорится в сообщении театра.

Сергей Десницкий родился 4 апреля 1941 года. Он был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, играл в «Современнике», но через несколько лет перешел во МХАТ. Артист сыграл более 100 ролей. В их числе много чеховских персонажей. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.

В труппе МХТ Сергей Десницкий был до 2017 года, но потом занимался режиссурой и преподавательской деятельностью. В последние годы в рамках сотрудничества со МХАТом имени Горького, поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, а также был режиссером, который восстановил легендарных «Трех сестер» Немировича-Данченко.

О месте и дате прощания с артистом сообщат дополнительно.