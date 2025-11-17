Киборг и инспектор против Суперкомпьютера: «Проверятор» вышел онлайн

В сети вышел мини-сериал «Проверятор» — остросюжетная пародийная экшен-комедия из 8 эпизодов с отсылками к эпохе VHS, пиратским переводам 1990-х и культовой франшизе «Терминатор». Проект опубликован на платформе VK Видео.

По сюжету к 2045 году власть над миром захватил злобный Суперкомпьютер. После апокалипсиса остатки всех нужных человечеству товаров уничтожают злобные киборги Проверяторы. Люди из Сопротивления отправляет перепрограммированного Проверятора в прошлое, к своему будущему лидеру, а пока молодому инспектору Росконтрольнадзора Антону Пронину. Вместе они должны будут спасти человечество, предотвратив запуск Суперкомпьютера, а также стать друзьями, обрести любовь и победить злодеев.

Главные роли в проекте исполнили Богдан Жилин («Фишер. Затмение», «И снова здравствуйте!») и Александр Ломов («Постучись в мою дверь в Москве», «Бедные смеются, богатые плачут»), ранее подаривший голос и внешность главному герою хитовой видеоигры Atomic Heart.

Автором сценария и креативными продюсерами проекта стали Роман Мельников («Ректор», «Маленький воин») и автор идеи, продюсер Okko по документальному контенту Владимир Тодоров, режиссером выступил Акаки Сахелашивили («На страже пляжа», «ИП Пирогова», «Как я стал русским»). Проект создан при поддержке Института развития интернета АНО «ИРИ».

