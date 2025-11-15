На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создательница «Телепузиков» назвала «пустыми» современные передачи для детей

Netflix Jr./YouTube

Программы для детей на YouTube «пустые» и не способствуют развитию творческого воображения, заявила The Guardian создательница британского сериала «Телепузики» Энн Вуд.

Продюсер считает, что детское телевидение долгое время недооценивалось. А YouTube и другие платформы создают захватывающий контент, но он не всегда используется в интересах юной аудитории.

На критику «Телепузиков» Вуд ответила, что они принесли Би-би-си «огромные деньги», но это было забыто. Хотя передачу и обвиняли в упрощении, более поздние научные исследования показали, что акцент на рифме, повторении и простоте улучшил языковые способности зрителей. При этом продюсер признала, что многие люди не понимают «Телепузиков».

«На телевидении можно с юмором показать и рассказать детям об их собственном опыте, вызывая у них улыбку. Если дети улыбаются, их уверенность в себе крепнет», — описала она смысл шоу.

Вуд добавила, что монтаж для детей в возрасте 3-5 лет — это искусство, поскольку таким зрителям нужно время.

Первый выпуск «Телепузиков» вышел 31 марта 1997 года. Персонажи Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По стали любимцами юных телезрителей. Их пародировали «Симпсоны». Передача стала первым западным шоу, которое показали в Китае.

Ранее британский дизайнер выпустил коллекцию одежды с «Телепузиками».

