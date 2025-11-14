На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Реальных пацанов» пополнил актерский состав сиквела «За Палыча!»

Премьера комедии «За Палыча!-2» состоится 1 января 2026 года в России
Пресс-служба «Каро Премьер»

Вторая часть популярной комедии «За Палыча!» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс‑службе проекта.

Сиквел продолжит историю экс‑мажора Артема Голубя (Евгений Зарубин), который после службы в ВДВ остепенился: работает, растит дочь и старается жить по совести. Его дед — легендарный десантник Палыч (Сергей Шакуров) — выращивает яблони и мечтает о покое. Однако идиллию нарушает приезд бизнесмена Василия (Анатолий Журавлев). Тот намерен снести памятник Воину‑освободителю, чтобы построить торговый центр. Палыч выступает против, а вскоре неожиданно исчезает.

«Мы решили снять сиквел фильма «За Палыча», поскольку было много запросов на продолжение. Цитаты вышли в народ, появились ролики и мемы с героями, которые набирали по 20 млн просмотров», — сказал режиссер проекта Максим Боев.

Актер Сергей Шакуров, исполнитель роли Палыча, поддержал идею и отметил, что вторая часть получилась гораздо интереснее первой.

К своим ролям вернулись: Константин Крюков, Максим Коновалов, Денис Кузнецов и другие, а также каст пополнили — Николай Наумов, Егор Овчинников, Татьяна Догилева и Журавлев.

