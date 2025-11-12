На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвелина Бледанс рассказала, какую привычку ей привила Гурченко

Актриса Бледанс рассказала, что пьет кипяток благодаря Гурченко
Актриса Эвелина Бледанс в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что благодаря Людмиле Гурченко стала пить кипяток.

«Мы ехали с кинофестиваля. Надо было ехать ночь на поезде. Нас посадили вместе в купе вдвоем с Людмилой Марковной. В вагоне же всегда что-то едят. Курочку мне, конечно, было неудобно развернуть, потому что Людмила Марковна пила там [в купе] кипяточек. С тех пор я тоже пью только его. Я знаю, что Людмила Марковна иногда чай любила попить, но для меня этот кипяточек с ней в купе стал отправной точкой того, что сейчас я с вами разговариваю, я пью кипяточек. Правда, я добавила еще туда меда немного, но это мне надо для поднятия тонуса, потому что активно работа идет. Кипяточек от Людмилы Марковны — это мое самое яркое воспоминание, связанное с ней. Бывает, человек тебя мотивирует, вообще не сидит [над душой]. <...> Просто своим примером человек на всю жизнь кладет такой отпечаток», — поделилась Бледанс.

Актриса также посоветовала каждому поклоннику Людмилы Гурченко посетить музей-мастерскую звезды «Карнавальной ночи». По ее словам, там можно ощутить дух великой актрисы.

«Когда мне предложили в спектакле «Любовь и голуби» роль Раисы Захаровны, которую исполняла Людмила Марковна, для меня это было очень приятным сюрпризом судьбы. Я, конечно же, вновь пошла в квартиру, в музей напитываться энергией, потому что там абсолютно точно [дух Гурченко]. Я всем рекомендую, кто еще не был там, нужно записаться и обязательно пройти экскурсию. Там очень интересно, и чувствуешь там действительно Людмилу Марковну во всем. Ее дух 100% живет рядом с вами, когда вы там находитесь», — рассказала Бледанс.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых ярких ролях Людмилы Гурченко.

